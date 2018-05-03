В США вспомнили о пугающем НАТО российском истребителе

Американское военно-политическое издание National Interest опубликовало материал о российском истребителе Су-27. По мнению авторов журнала, самолет наводит ужас на НАТО.

Журналисты отмечают, что самыми легендарными советскими истребителями являются Миг-15, Миг-21, Миг-25 и Миг-29. Но лучшим автор материала называет Су-27.

По информации издания, при разработке Су-27 учитывались возможности F-15, поэтому он не уступает ему в скорости и вооружении. У самолета есть безграничные возможности для развития. Сейчас истребитель достигает скорости 2,35 Маха, на нем размещаются до восьми противовоздушных ракет, говорится в материале журнала.

Су-27 — российский истребитель четвертого поколения. Он является одним из основных самолётов ВВС России. Его модификации состоят на вооружении в странах СНГ, Индии, Китае.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!