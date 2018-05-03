Умерла Ванда Вилкомирская

Польская скрипачка и композитор Ванда Вилкомирская скончалась в Варшаве. Об этом сообщает The Telegraph.

Исполнительнице было 89 лет.

Ванда родилась в Польше в 1929 году в семье скрипача и музыкального педагога Альфреда Вилкомирского. «Я начала петь чуть ли не раньше, чем научилась говорить. Было очевидно, что я стану музыкантом», — вспоминала она свое детство.

Вилкомирская гастролировала по европейским странам и Северной Америке, занимала высокие места на международных конкурсах. По ее словам, она беспрепятственно могла выезжать из Польской Народной Республики, «пока привозила обратно заработанные деньги». После введения в стране военного положения в 1981 году артистка эмигрировала на Запад во время гастролей в Германии.

Отмечается, что после этого карьера Вилкомирской пошла на спад, и в 1990-х она переехала в Австралию, где преподавала сначала в Сиднейской музыкальной консерватории, затем — в Австралийской национальной музыкальной академии в Мельбурне.