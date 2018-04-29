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Умер основатель фестиваля искусств Burning Man

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Ларри Харви

Основатель фестиваля искусств Burning Man Ларри Харви умер в возрасте 70 лет. Об этом говорится на сайте фестиваля.

«Наш основатель, зачинщик и друг Ларри Харви скончался. 4 апреля его поразил обширный инсульт, мы надеялись на чудо — если кто и был упрямым, волевым и упорным, то это Ларри. Мы верили в его выздоровление, но этим утром он ушел, окруженный семьей в Сан-Франциско», — написала Мэриан Гуделл, исполнительный директор фестиваля.

Фестиваль Burning Man — восьмидневное мероприятие, которое стартует ежегодно в последний понедельник августа в пустыне Блэк-Рок, штат Невада. На территории фестиваля устанавливаются разнообразные произведения современного искусства, а на закрытии скульптуры, как правило, сжигаются их создателями. Символ фестиваля — гигантская деревянная статуя человека, которая также сжигается по окончании мероприятия.

В 2017 году году тему фестиваля обозначили как «Радикальные ритуалы». Около 70 тысяч посетителей прибыли на место на самодельном транспорте и в безумных костюмах. Один из них, 41-летний Аарон Митчелл, бросился в костер и сгорел заживо — буквально воплотив название фестиваля.

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