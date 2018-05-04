Голая Кристина Агилера обмазалась жижей в клипе Accelerate

Американская певица Кристина Агилера выпустила первую за шесть лет композицию Accelerate и клип на нее. Ролик опубликован на YouTube-канале исполнительницы.

В музыкальном видео обнаженная 37-летняя артистка обмазывается густой жижей, облизывает пальцы, лакает молоко и демонстрирует украшенный глиттером язык. Продюсером Accelerate выступил хип-хоп-исполнитель Канье Уэст.

В записи композиции приняли участие американские рэперы Ty Dolla Sign (настоящее имя — Тайрон Уильям Гриффин-младший) и 2 Chainz (Таухид Эппс). Трек войдет в восьмой альбом Агилеры под названием Liberation. Релиз пластинки запланирован на 15 июня.

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