Украинский депутат с кефиром на голове расстрелял радикалов

В украинском Никополе (Днепропетровская область) на заседании внеочередной сессии городского совета один из депутатов устроил стрельбу. Об этом в пятницу, 4 мая, сообщает NikopolNews.

На заседании депутаты намеревались рассмотреть вопросы, с которыми они не справились во время сессии 27 апреля. Однако уже в самом начале в сессионном зале объявились представители националистической организации «Правый сектор» (запрещена в России), которые не дали депутатам принять повестку дня.

Активисты забрались на трибуну и облили мэра города Андрея Фисака зеленкой. Потасовки начались и в зале, в ходе событий радикалы надели депутату Александру Рыбакову на голову пакет с кефиром. В ответ тот достал травматический пистолет и произвел два выстрела — в потолок и в сторону радикалов.

В ходе стрельбы никто не пострадал. Полиция Никополя открыла уголовное производство по факту произошедшего. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по статье 293 УК Украины («Групповое нарушение общественного порядка») и части 4 статьи 296 («Хулиганство»), сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!