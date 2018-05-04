Хибинские спасатели нашли и спасли ослепшую в горах туристку

В Мурманской области спасатели отыскали и спасли туристку, которая ослепла из-за ожога ультрафиолетовыми лучами в хибинских горах, передает Murman.ru.

Сотрудникам МЧС пришлось прочесать перевал Географов. Пострадавшую девушку 1997 года рождения эвакуировали на снегоходе и доставили к врачам. Ее состояние не уточняется.

Спасатели напомнили, что предотвратить так называемую «снежную слепоту» можно, если использовать солнцезащитные очки.

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