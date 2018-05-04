Извержение вулкана на Гавайях сняли на видео

На острове Гавайи (Большой остров) началось извержение вулкана Килауэа. Власти штата объявили эвакуацию населения, передает Associated Press. Американские СМИ, в частности, VOA News, публикуют видеозаписи происходящего на YouTube.

Отмечается, что раскаленная масса уже достигла поселения Леилани-Эстейтс, в котором проживают около полутора тысяч человек (по переписи 2010 года).

На территории острова организовали укрытия.

Извержение началось на фоне нескольких землетрясений в регионе, случившихся в последние дни. Население острова начали предупреждать о возможном пробуждении вулкана за неделю.

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