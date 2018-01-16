Тысячи филиппинцев сбежали от потоков лавы и вулканического «фейерверка»

На Филиппинах в провинции Албай вулкан проснулся и начал извергать лаву. В понедельник сейсмологи предупредили о возможном мощном извержении. Эвакуированы более 17 тысяч местных жителей. Об этом сообщает Philstar Global во вторник, 16 января.

По данным властей, ученые филиппинского института вулканологии и океанологии объявили третий уровень тревоги. Это означает, что вулкан Майон может начать извергаться в любой момент. В понедельник он начал выпускать «фейерверки» из раскаленной лавы.

Эвакуация продолжится, если вулкан не перестанет проявлять активность, сообщил начальник управления общественной безопасности и чрезвычайных ситуаций Седрик Даеп.

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Власти просят граждан прикрывать нос и рот тканевыми масками, а пилотов воздержаться от полетов в зоне действия вулкана. Также не рекомендуется приближаться в шестикилометровую зону опасности из-за возможных падений камней, оползней и выбросов магмы, которые могут спровоцировать извержение.

В то время как местных жителей эвакуируют из опасных районов, туристы специально едут в провинцию, чтобы заснять на камеры опасное зрелище.

За прошедшие выходные произошло три фреатических выброса: из вулкана вырвались обломки твердых и древних пород, но новая магма не выбрасывалась.

Известный своим практически идеальным конусом вулкан Майон последний раз извергался в 2014 году. Самое мощное извержение Майона произошло в 1841-м, тогда лава сожгла прилежащий город, погибли 1,2 тысячи человек.

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