Российских туристов накрыло пеплом на Бали

Десятки тысяч туристов, в том числе не менее 300 россиян, не могут покинуть индонезийский Бали в результате приостановки воздушного сообщения с островом, где произошло извержение вулкана Агунг. Об этом сообщает «Интерфакс».

Столб пепла от извергающегося вулкана поднялся на высоту более 7 тысяч метров и приблизился к аэропорту Нгурах-Рай, в связи с чем с понедельника рейсы на Бали отменены по всем направлениям. Самолеты разворачиваются в воздухе и совершают посадку в Сингапуре, Джакарте и других городах.

В радиусе 7,5 километров от вулкана местными властями проводится массовая эвакуация жителей и туристов, уровень опасности в зоне извержения повышен до наивысшей. «По информации МИД России, до открытия аэропорта российские туристы будут перевезены паромами на соседние острова», — сообщает ТАСС. В настоящее время с Бали эвакуировано более 25 тысяч человек.

Извержение вулкана Агунг в 1963 году унесло жизни боле 1100 человек.



