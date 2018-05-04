Одинокая пенсионерка завещала полтора миллиона евро коту

В Италии кот унаследовал от хозяйки состояние в полтора миллиона евро (около 114 миллионов рублей). Об этом сообщило местное издание Il Giornale di Vicenza.

Чечилия Анна (Cecilia Anna) из Вероны, хозяйка черно-белого кота по кличке Пилу, всю жизнь проработала в Совете министров Италии. Женщина скончалась в 88 лет. У нее не было супруга и детей, и незадолго до смерти она завещала все свое состояние домашнему любимцу, которого несколько лет назад подобрала на улице.

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Состоянием Пилу распоряжаются представители Фонда вкладчиков. Согласно воле Анны, на эти деньги коту должны оказывать услуги ветеринара, обеспечивать комфортное жилье и удовлетворять все его нужды. В настоящий момент животное живет в приюте для домашних животных в Милане, однако ему подыскивают нового владельца. У него не будет права распоряжаться состоянием кота, и он будет обязан отчитываться за потраченные на него средства.

После смерти Пилу деньги достанутся одной из зоозащитных организаций.

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