США признали рост «конкуренции сверхдержав» на море и воссоздали Второй флот

США воссоздали Второй флот, расформированный в 2011 году. В заявлении ВМС США указано, что это сделано в ответ на «конкуренцию великих держав», передает Reuters.

Материалы по теме Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец

«Обновленная стратегия национальной обороны гласит, что мы вернулись в эру конкуренции сверхдержав, сфера безопасности продолжает усложняться и ставит перед нами все большее число вызовов. В ответ на это мы выставляем сегодня Второй флот», — заявил руководитель военно-морскими операциями ВМС США (главком) адмирал Джон Ричардсон.

В зону ответственности воссозданного соединения войдут северная Атлантика и восточное побережье США.

Второй флот ВМС США существовал в 1950-2011 годах и отвечал за территорию Атлантического океана от Северного полюса до Карибского моря.

17 апреля в ВМС США был представлен отчет, согласно которому американская программа прибрежных боевых кораблей LCS (Littoral Combat Ship) признана провальной. Данные Морского института ВМС США гласят, что в 2018 году моряки не смогут оперативно развернуть ни один литоральный корабль.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!