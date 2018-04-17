Российские моряки помешали британской подлодке обстрелять Сирию

Подводная лодка ВМС Великобритании не смогла выполнить приказ и нанести удар по Сирии из-за преследовавших ее российских моряков. Об этом газете The Times рассказали источники в британском военном ведомстве.

Подлодка HMS Astute должна была выпустить крылатые ракеты из восточной части Средиземного моря, однако ей навстречу выдвинулись как минимум одна подводная лодка проекта 877 «Палтус» или 636 «Варшавянка» (класс Kilo по классификации НАТО), а вероятнее — две, два фрегата и противолодочный летательный аппарат. При этом субмарина несколько дней пыталась избежать обнаружения.

Издание пишет, что в результате игры в «кошки-мышки» британская субмарина оказалась заперта и не смогла выйти в заданный квадрат для стрельбы. Этому поспособствовала акустическая незаметность российских подлодок, которые неофициально именуются на Западе «Черными дырами».

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HMS Astute — головная атомная подводная лодка данного типа Королевского флота Великобритании. Она была спущена на воду в 2007 году, вооружена 38 крылатыми ракетами «Томагавк» или противокорабельными ракетами «Sub-Harpoon», а также шестью торпедами. Всего построено четыре таких лодки, спуск на воду пятой запланирован на 2018 год.

США, Франция и Великобритания ночью 14 апреля вместе нанесли удары по сирийским объектам, где, предположительно, производилось и хранилось химическое оружие. Поводом послужило сообщение о его применении в городе Дума — последнем неподконтрольном силам президента Сирии Башара Асада населенном пункте в Восточной Гуте. Ответственность за произошедшее западные страны возложили на сирийских военных. ОЗХО информацию о химической атаке пока не подтвердила. Российская сторона называет подобные обвинения провокацией.

12 апреля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приказала подводному флоту страны отправиться к берегам Сирии. Помимо этого, к атаке подключались британские истребители-бомбардировщики Panavia Tornado, вылетавшие с авиабазы Акротири на Кипре.

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