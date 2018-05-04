Посадившего истребитель Су-27 «на брюхо» летчика наказали

Пилота войсковой части в Черняховске (Калининградская область) осудили за повреждение истребителя Су-27. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года, сообщает «Калининград.Ru» со ссылкой на пресс-службу военного следственного управления СКР по Балтийскому флоту.

«Допущенное летчиком нарушение правил полетов привело к выводу воздушного судна из строя и причинило Минобороны России материальный ущерб на сумму 27 042 978 рублей», — отметили в ведомстве.

Военнослужащий, уточняет издание, частично раскаялся. При вынесении приговора суд учел, что он никогда не привлекался к уголовной ответственности и всегда характеризовался положительно.

Следователи установили, что год назад во время посадки пилот попытался выпустить тормозной парашют, но по ошибке убрал шасси. В итоге воздушное судно ударилось носовой частью фюзеляжа об искусственное покрытие взлетно-посадочной полосы.

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