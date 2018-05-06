Сенатор Керимов отпросился у французов в Москву и попал в больницу

Сенатор и бизнесмен Сулейман Керимов попал в больницу в Москве, сообщил «Интерфаксу» его помощник по работе в Совете Федерации Алексей Красовский в воскресенье, 6 мая.

«В субботу вечером почувствовал недомогание в области сердца, вызвали врача. На скорой доставили в госпиталь Вишневского, диагноз — сложное нарушение ритма сердца», — сказал он.

Начальник кардиохирургического центра госпиталя Александр Лищук добавил, что Керимов был в реанимации, но сейчас его здоровье уже в норме, его выписывают под наблюдение врача. «Вчера доставили около 21:00 с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий, неустойчивой гемодинамикой (....). Он предупрежден, что это может опять случиться, в частности, из-за стресса», — сказал медик.

В Москву сенатор приезжал по разрешению суда во Франции, где он находится под подпиской о невыезде из-за обвинений в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро с помощью подставных лиц. 21 ноября 2017 года Керимова задержали в Ницце, но затем отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро. В начале декабря эта сумма выросла до 40 миллионов.

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