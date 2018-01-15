В деле Керимова появился новый фигурант

Власти Франции заключили под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера. Его подозревают в том, что он был «подставным лицом» российского сенатора Сулеймана Керимова, обвиняемого в отмывании денег, пишет издание Nice-Matin.

Штудхальтера задержали и поместили под стражу 12 января. По версии следствия, он помогал Керимову приобретать недвижимость. В свою очередь, бизнесмен все обвинения отвергает.

Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в Ницце 21 ноября 2017 года. Его обвинили в нелегальном ввозе во Францию от 500 до 750 миллионов евро. Как полагают следователи, Керимов на подставных лиц приобретал недвижимость на Лазурном берегу по заниженным ценам. Керимов был отпущен из-под стражи под залог в 5 миллионов евро. В начале декабря залог был увеличен до 40 миллионов.

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