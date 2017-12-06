Сумму залога для сенатора Керимова увеличили в восемь раз

Суд французского города Экс-ан-Прованс отказался арестовывать российского сенатора Сулеймана Керимова и увеличил сумму залога с 5 до 40 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Сенатор останется на свободе под подпиской о невыезде.

Керимова задержали в Ницце в конце ноября. Во Франции его подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании средств.

По данным французских властей, Керимов нелегально ввез в страну 500-750 миллионов евро и легализовал их за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. Как сообщил прокурор Ниццы Жан-Мишель Претра, сенатор привозил деньги во Францию в чемодана.

Прокуратура настаивала на заключении сенатора под стражу.