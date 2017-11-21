В Ницце задержали российского сенатора Керимова

Российского сенатора Сулеймана Керимова задержали в Ницце. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России во Франции.

По данным дипломатов, члена Совета Федерации задержали вечером 20 ноября в аэропорту Ниццы. Его доставили в полицейский участок, где он и находится в настоящее время.

Отмечается, к Керимову выехали сотрудники посольства, они обеспечивают ему консульскую поддержку. Как передает Reuters со ссылкой на французскую прокуратуру, сенатора задержали по делу об уклонении от уплаты налогов.

Сулейман Керимов представляет в верхней палате российского парламента Дагестан. Долгое время занимался бизнесом. Forbes оценивал его состояние в 6,3 миллиарда долларов.

В марте сообщалось об обысках на вилле Hier (Лазурный Берег, Франция), владельцем которой газета Nice-Matin назвала Керимова. Представитель сенатора отрицал, что недвижимость принадлежит Керимову.