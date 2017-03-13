Nice-Matin узнала об обысках на вилле сенатора Керимова на Лазурном Берегу

Долларовый миллиардер и член Совета Федерации Сулейман Керимов может быть подлинным владельцем жилого комплекса площадью более 90 тысяч квадратных метров во Франции, пишет газета Nice-Matin.

Финансовые условия некоторых заключенных им сделок по недвижимости стали предметом расследования.

В материале говорится о расположенной на мысе Антиб (Лазурный Берег) вилле Hier площадью 12 тысяч квадратных метров. Обыски там прошли 15 февраля. Следователи, в частности, обнаружили счет, согласно которому только стоимость висящих там занавесок приближается к сумме в 580 тысяч евро.

Керимов, предположительно, является одним из крупнейших землевладельцев на мысе Антиб. «Однако его имя не появляется...» — на этой фразе статья, которая в бесплатной версии доступна лишь частично, обрывается. Видимо, речь идет о том, что фамилия сенатора не значится в документах на собственность.

Сулейман Керимов — сенатор от Дагестана, долгое время занимался бизнесом. Forbes оценил его состояние в 6,3 миллиарда долларов.