Сын Керимова увеличит долю в месторождении золота Сухой Лог

Компания «Полюс», подконтрольная сыну бизнесмена Сулеймана Керимова, увеличит свою долю в компании «СЛ Золото» (совместное предприятие с «Ростехом»), которая выиграла аукцион на разработку крупнейшего в России месторождения золота Сухой Лог. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе «Ростеха».

«Полюс» выкупит у госкорпорации 23,9 процента акций в СП за 141 миллион долларов, увеличив свою долю акций до 74,9 процента. После закрытия сделки доля «Ростеха» в совместной компании уменьшится до 25,1 процента.

26 января были подведены итоги аукциона на Сухой Лог. В конкурсе победила компания «СЛ-Золото». Она предложила за актив 9,4 миллиарда рублей. Стоимость в ходе торгов выросла на 855 миллионов рублей.

Сухой Лог выставили на торги в конце 2016 года. Помимо совместного предприятия «Ростеха» и «Полюса» на него разработку претендовала компания «Золото Бодайбо» — консорциум ВТБ и предпринимателя Ибрагима Паланкоева, семью которого СМИ называют партнерами Керимова.

По состоянию на январь 2016 года в пределах участка запасы недр оценивались в 2,7 тысячи тонн золота и 1,53 тысячи тонн серебра (переоценка с тех пор не проводилась).

Компания «Полюс» принадлежит сыну Сулеймана Керимова Саиду. Холдинг является крупнейшим в России золотодобытчиком, в 2016 году он произвел 61,2 тонны золота.

