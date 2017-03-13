Представитель Керимова опроверг сообщения о вилле сенатора во Франции

Информация об обысках на вилле во Франции, якобы принадлежащей российскому сенатору и миллиардеру Сулейману Керимову, не соответствует действительности. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил журналистам представитель парламентария Алексей Красовский в понедельник, 13 марта.

По его словам, Керимов «не является собственником недвижимости, упоминаемой в публикациях», или иных недвижимых активов за рубежом. «Исчерпывающий перечень имущества, принадлежащего Керимову, указан в его официальной декларации», — подчеркнул Красовский.

Ранее в понедельник газета Nice-Matin сообщила, что Керимов может быть подлинным владельцем жилого комплекса площадью более 90 тысяч квадратных метров во Франции. Речь в материале идет о вилле Hier на Лазурном Берегу, где 15 февраля прошли обыски. По версии издания, предметом расследования могли стать некоторые заключенные сделки по недвижимости.

Сулейман Керимов с 2008 года представляет в Совете Федерации Республику Дагестан, до этого был депутатом Госдумы, долгое время занимался бизнесом. Forbes оценивал его состояние в 6,3 миллиарда долларов.