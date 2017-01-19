Новый хозяин «Анжи» признался в получении клуба в подарок

Новый владелец махачкалинского ФК «Анжи» Осман Кадиев сообщил, что получил клуб в подарок на Новый год. Слова Кадиева в четверг, 19 января, приводит kp.ru.

«Никаких покупок или продаж клуба не было. Перед Новым годом позвонили мне от моего друга Сулеймана Керимова. Сказали, что он хочет сделать мне подарок на праздник. Думал, он мне машину вручить хочет. Встретились. Керимов мне сказал: "Речь идет об "Анжи". Я или закрываю клуб, или отдаю его тебе в надежные руки. Бери клуб и продолжай". Я вынужден был согласиться», — сказал Кадиев.

Новый владелец сообщил, что намерен привлекать к игре за «Анжи» как можно больше российских футболистов. «Самая главная задача — это стать командой и одной большой семьей. Начиная от уборщицы до президента у всех должна быть одна цель — выиграть сегодняшний матч. Тогда у нас будет футбол», — добавил Кадиев.

Сообщение о смене владельца в «Анжи» появилось 29 декабря прошлого года. Двумя днями ранее пресс-служба клуба из Махачкалы объявила о том, что «Анжи» столкнулся с необходимостью продажи ведущих игроков.

После 17 туров Российской футбольной премьер-лиги «Анжи» с 20 очками занимает 11-е место в таблице.