Волочкова призвала всех помочь сенатору Керимову хотя бы молитвой

Анастасия Волочкова обратилась к своим поклонникам с призывом помочь сенатору Сулейману Керимову, ранее задержанному во Франции по подозрению в неуплате налогов. Свое обращение балерина опубликовала в Instagram.

Волочкова пишет, что никогда прежде не рассказывала о своих отношениях с парламентарием, но теперь признается о длившейся три года любовной связи. «Признаюсь искренне в том, что я никого не любила в этой жизни,как Сулеймана.. И не полюбила до сих пор...И я знаю, что он меня любил» — написала она.

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Сейчас балерина просит всех своих подписчиков помочь Керимову, кто чем может. «А лучше молитвой. Я не могу оставаться безучастной, потому что тема касается Мужчины, которого я любила и люблю. Если Вы со мной-помогите Сулейману», — резюмирует Волочкова.

Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали 21 ноября в Ницце. Ему предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Его согласились не держать в тюрьме, но заставляют заплатить залог в пять миллионов евро и не покидать Францию до окончания следствия.



