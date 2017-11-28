Прокуратура Ниццы потребовала заключения сенатора Керимова под стражу

Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение российского сенатора Сулеймана Керимова под залог и помещение его под юридический контроль. Об этом со ссылкой на прокурора города Жана-Мишеля Прэтра сообщает ТАСС.

Прокурор уточнил, что настаивает на содержании Керимова под стражей. Если апелляционный суд откажет прокуратуре, она будет настаивать на усилении мер юридического контроля. « Я не считаю, что в настоящее время они пропорциональны существующим рискам и крупным доходам, а также личности самого господина Керимова», — заявил прокурор.

Материалы по теме Лазурно: российского миллиардера задержали в Ницце Сулеймана Керимова подозревают в отмывании миллионов евро

Члена Совета Федерации Сулеймана Керимова задержали в Ницце 21 ноября. Ему были предъявлены обвинения в неуплате налогов и отмывании денег. Суд отказался помещать Керимова в тюрьму, но назначил юридический контроль. Керимов должен заплатить залог пять миллионов евро, сдать паспорт и несколько раз в неделю отмечаться в полиции.

Позже известная балерина Анастасия Волочкова призналась, что раньше ее связывали с сенатором романтические отношения и призвала всех своих поклонников помочь Керимову хотя бы молитвой.



