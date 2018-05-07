Девушкам предложили дополнить «голые» джинсы «полуголым» пиджаком

Основатель итальянской марки Unravel Project дизайнер Бен Тавернити выпустил в продажу новую модель верхней одежды — половину классического женского пиджака. Об этом сообщает Metro.

По информации на официальном сайте бренда, черный асимметричный жакет с одним рукавом изготовлен из шелка и хлопка.

Онлайн-ретейлер Net a Porter предлагает несколько вариантов ношения пиджака. Например, его можно надеть на другой блейзер, на рубашку или на черный бюстгальтер, оставляя половину тела обнаженной.

Пользователи соцсетей не одобрили дизайн итальянского модельера. «Я лучше заболею лейкемией», — писали комментаторы в Twitter.

Другие порекомендовали носить пиджак с «голыми джинсами», которые недавно были предложены американским брендом Carmar.

Асимметричный блейзер доступен на сайте Unravel Project по цене 95 857 рублей.

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В мае производитель одежды Carmar представил джинсы Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). При ношении джинсов ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

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