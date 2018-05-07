Пакистанец расколол головой 51 арбуз без помощи государства

Пакистанскому спортсмену Рашиду Насиму потребовалось всего 60 секунд, чтобы разбить головой 51 арбуз и поставить новый мировой рекорд. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Прежний рекордсмен, Тафзи Ахмед (Tafzi Ahmed) из Германии, в 2011 году разбил 43 арбуза, то есть на восемь меньше. Также Насим расколол ладонью 281 грецкий орех за 60 секунд и побил еще один рекорд, обойдя индийца Прабхакара Редди (Prabhakar Reddy), расколовшего лишь 251 орех.

Пакистанский спортсмен утверждает, что долго готовился к выступлению. «Чтобы побить мировой рекорд, необходимо много тренироваться. Перед этой попыткой я тренировался несколько месяцев. Для каждой попытки и рекорда необходимо значительное финансирование, а я делаю все это без спонсоров и государственной помощи», — говорит он.

В 2017 году сообщалось, что Рашид Насим попал в Книгу рекордов Гиннесса, за 60 секунд разбив головой 43 зеленых кокоса. По его словам, он мечтает поставить 50 рекордов и добиться, чтобы им гордилась страна.

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