Telegram оспорил право ФСБ на ключи от переписок россиян

Представители мессенджера Telegram подали жалобу в апелляционную коллегию Верховного суда России с требованием признать нарушающим законодательство приказ ФСБ о передаче ключей шифрования. Об этом говорится в Telegram-канале адвоката Павла Чикова.

В документе представители мессенджера настаивают, что решение об административном правонарушении Telegram принято на основании оспариваемого приказа и с существенным нарушением норм права.

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В частности, защита сервиса считает, что приказ устанавливает внесудебный порядок получения данных, составляющих тайну переписки, что противоречит федеральному законодательству.

«Telegram просит отменить полностью решение ВС РФ от 20 марта 2018 года по делу №АКПИ17-1181 и принять новое решение: административное исковое заявление удовлетворить и признать приказ ФСБ от 19 июля 2016 года №432 как принятый неуполномоченным органом с превышением полномочий; устанавливающий внесудебный способ получения контроля за перепиской неопределенного круга лиц; содержащий широкие пределы усмотрения для правоприменителя, угрожающие безопасности граждан», — говорится в сообщении Чикова.

16 апреля на территории России вступило в силу решение об ограничении доступа к Telegram. Суд постановил, что сервис не может функционировать в стране до тех пор, пока руководство не передаст ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Передача алгоритма для расшифровки переписок спецслужбам закреплена в так называемом антитеррористическом пакете законов (известном как «закон Яровой»), принятом Госдумой в июне 2016 года.

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