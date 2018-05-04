Роскомнадзор нашел способ уберечь ресурсы от блокировок в борьбе с Telegram

Российская IT-отрасль разработает специальный софт, который поможет обеспечить бесперебойный доступ к тем ресурсам, которые не должны пострадать в ходе блокировки мессенджера Telegram. Об этом рассказал советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, передает «Интерфакс».

«Мы говорим: давайте сделаем "белый список" и положим его сверху реестра блокировок Роскомнадзора. Берется OpenVPN - это VPN только к пулам IP-адресов ресурсов из "белого списка". Задача при этом - удостовериться в том, что "белый список" достоверен, добросовестные ресурсы не используют IP-адреса, которые одновременно использует Telegram, и распространение этого софта бесплатно», — объяснил он.

Клименко уточнил, что «белый список» будет работать по механизму, схожему с блокировкой противоправных ресурсов, но в обратном порядке.

«Придется этот список выверять, защищать, чтобы туда не попали негодяи», — сказал он, пояснив, что функции по модерации и проверке сведений о ресурсах из «белого списка» будут делегированы разработчикам софта, специалистам на рынке хостинга.

3 мая заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин отчитался, что ведомство заблокировало 50 анонимайзеров и сервисов VPN, позволяющих получать доступ к Telegram в России в обход запрета.

В ходе попыток ограничить доступ к Telegram были заблокированы миллионы IP-адресов, проблемы испытали сервисы, не имеющие к мессенджеру отношения. Одна из пострадавших компаний подала на Роскомнадзор в суд с требованием выплатить ей пять миллионов рублей.

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России с 16 апреля, когда вступило в силу решение суда об ограничении доступа к мессенджеру на территории страны. Такое решение суд принял из-за отказа руководства Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, которые бы позволили силовикам читать переписку пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров настаивает на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы.

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