Роскомнадзор отчитался о новых победах в борьбе с Telegram

Роскомнадзор заблокировал 50 анонимайзеров и сервисов VPN, позволяющих получать доступ к Telegram в России в обход запрета. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин, передает ТАСС.

В апреле Роскомнадзор изменил собственный приказ, легитимизировав блокировку IP-адресов в случае, если на то есть «судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу».

Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram в России с 16 апреля, когда вступило в силу решение суда об ограничении доступа к мессенджеру на территории страны. Такое решение суд принял из-за отказа руководства Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования, которые бы позволили силовикам читать переписку пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров настаивает на том, что приказ ФСБ противоречит конституции, а требования ведомства технически неисполнимы.

В ходе попыток ограничить доступ к Telegram были заблокированы миллионы IP-адресов, проблемы испытали сервисы, не имеющие к мессенджеру отношения. Одна из пострадавших компаний подала на Роскомнадзор в суд с требованием выплатить ей пять миллионов рублей.

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