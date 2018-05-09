Разлившийся шоколад заблокировал трассу в Польше

@MotoRadioPoznan / Twitter

Фура, перевозившая двенадцать тонн жидкого шоколада, опрокинулась на трассе между Варшавой и Познанью в Польше. Видео с места событий публикует Najwyzszy Czaz.

Содержимое цистерны разлилось и заблокировало движение в обе стороны. На место происшествия вызвали спасателей. По их словам, очистить дорогу от шоколада непросто, поскольку он быстро затвердевает. Единственный возможный способ — поливать трассу теплой водой.

Водитель фуры получил травмы, он находится в больнице.

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