Британская семья получила в подарок от магазина шоколад с личинками

Британская семья получила в подарок от супермаркета шоколадные конфеты с личинками. Об инциденте сообщило издание The Mirror.

Магазин не смог выдать кусок мяса того размера, который заказывала британка Габриелла Ортутай-Хьюс (Gabriella Ortutai-Hughes), и извинился, подарив ей конфеты. Женщина приняла их и уже дома вместе с тремя детьми съела несколько шоколадок. В какой-то момент из-под одной из сладостей к ужасу британцев вылез червяк.

Расстроенная Ортутай-Хьюс засняла коробку с испорченными конфетами на видео и выложила на странице магазина в Facebook. «Милый подарок, полученный после того, как полтора часа простояла в очереди за своим рождественским заказом, который собрали неправильно: в нем не было самого важного — говяжьей вырезки для моих стейков шатобриан», — говорится в подписи.

Представитель сети супермаркетов заявил, что в связи с инцидентом будет проведено внутреннее расследование.

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