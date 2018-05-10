Украина приберет к рукам имущество российских компаний

В Верховную Раду внесли законопроект, предлагающий, в частности, национализировать имущество российских компаний, действующих на территории Украины.

По данным электронной системы украинского парламента, автором инициативы выступил депутат Рады от «Блока Петра Порошенко», экс-министр юстиции Роман Зварич.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что «государство должно соответствующим образом реагировать на деятельность, которая создает угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Целью документа называется законодательное урегулирование возможности применения санкций к украинским юридическим и физическим лицам, введение секторальных санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины «имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины», а также установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях.

Зварич предложил уточнить круг субъектов, на которых будет распространяться действие закона. За нарушение законодательства о санкциях документом предусматривается штраф в тройном размере от полученной прибыли за последние три года.

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