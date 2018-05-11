Выбросившего из самолета броневики без парашютов военного разжаловали и уволили

Сержант Вооруженных сил США признан виновным в намеренном уничтожении трех бронемашин. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Военный трибунал признал 29-летнего Джона Скиппера виновным в том, что он намеренно перерезал стропы грузовых парашютов при десантировании автомобилей Humvee из транспортных самолетов в ходе учений в Германии в 2016 году. В результате этого три бронемашины были полностью уничтожены.

Никто не пострадал. Ущерб составил более 200 тысяч долларов.

Обвиняемому грозило до 10 лет тюрьмы, однако трибунал ограничился разжалованием сержанта в рядовые и увольнением его из Вооруженных сил «за неподобающее поведение».

Этот инцидент попал на видео и широко распространился в сети. Его посмотрели более 1,4 миллиона раз.

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