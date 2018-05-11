Форум Silver Mercury посвятили связи искусства и маркетинга

Один из крупнейших российских фестивалей креатива в маркетинге Silver Mercury начал продажу билетов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Мероприятие пройдет 6 и 7 июня в кинотеатре «Горизонт». На нем соберутся ведущие специалисты по рекламе, маркетингу и смежным областям, чтобы обсудить современные тенденции и особенности рынка. Среди заявленных тем – развитие фестивальной культуры в России, трансформация цифрового мира, поиск точек роста для учреждений культуры.

В этом году фестиваль Silver Mercury пройдет уже в 17-й раз. Своей миссией создатели и организаторы Silver Mercury считают помощь в развитии, вдохновении, оценке и признании профессионалов рекламы. С этой целью ежегодно сотни крупнейших агентств, рекламодателей и представителей СМИ встречаются под одной крышей, чтобы поделиться своим опытом в сфере маркетинговых коммуникаций, обсудить современные тренды и рассказать о своих успехах и наблюдениях.

В этом году темой фестиваля станет взаимодействие искусства и маркетинга. К подобному приему маркетологи прибегают уже достаточно давно, однако в культуре и обществе появляются все новые тренды, без учета которых сложно представить успешную рекламную кампанию. Именно поэтому участники фестиваля Silver Mercury будут говорить о том, что действительно актуально: современных технологиях, популярных мероприятиях и маркетинге впечатлений.

Выступления спикеров будут охватывать множество вопросов, связанных с миром маркетинга, его связи с искусством и роли в жизни современного общества. В первую очередь эксперты обсудят, как связаны искусство, маркетинг и пиар: как действует на нас искусство, как используются digital- и event-технологии в популяризации музеев и как история бренда становится легендой. Важное место займет дискуссия об особенностях развития фестивалей: чем отличается фестивальная политика Москвы от других мировых столиц, как благодаря ей изменился облик России и какими станут медиафестивали в ближайшем будущем.

Не пройдут участники фестиваля и мимо темы блокчейна и криптовалюты – они постараются разобраться, какие тренды задает ICO и как на этом заработать (и стоит ли). Наконец, вместе с гостями специалисты попробуют ответить на вопрос, действительно ли секс продается, является ли использование сексуальных образов манипуляцией, а имитация женщинами оргазма – рекламной акцией.

Среди спикеров фестиваля – представители медиа-сферы и event-маркетинга с многолетним опытом работы: креативный директор Пикника «Афиши» Василий Зоркий, генеральный директор компании Bright People и основатель ежегодного фестиваля в рамках Дня города «Яркие Люди» Мария Гальперина, директор департамента корпоративного развития холдинга «Газпром-медиа» Елена Николаева, генеральный продюсер «Радио Рекорд», организатор VK Fest Андрей Резников и многие другие.

Программа также опубликована на официальном сайте фестиваля.