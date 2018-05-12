Умер один из творцов победы Ельцина на выборах 1996 года

Президент «Центра политических технологий» (ЦПТ) Игорь Бунин скончался на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель правления фонда Борис Макаренко.

«Игорь — изобретатель термина "политические технологии"; это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность», — сказал собеседник агентства.

Смерть политтехнолога, по словам Макаренко, была скоропостижной. Церемония прощания намечена на следующую неделю.

Бунин возглавлял «Центр политических технологий» с августа 1993 года, имел две ученые степени — кандидата исторических наук и доктора политических наук. Заведовал кафедрой ЦПТ на факультете социальных наук НИУ ВШЭ.

В октябре прошлого года Бунин был награжден орденом Почетного легиона, церемония вручения состоялась в посольстве Франции в Москве. Выступая с благодарственной речью, политтехнолог упомянул о своей работе с командой Бориса Ельцина в преддверии президентских выборов 1996 года: «План был простой: если в первом туре Борис Ельцин набирает около 30 процентов голосов, объединив весь свой электорат вокруг единой политической программы, то перед президентом открываются серьезные шансы без больших трудностей выиграть второй тур. Все произошло именно так». По словам Бунина, в сотрудничестве с представителями Ельцина он активно использовал свои знания о французской избирательной системе.