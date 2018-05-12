Россия
 
Последние новости
В Петербурге появилась багровая река
В России вступились за оставшегося без визы разоблачителя допинга
Украинцы поплыли рыбачить и стали уловом ФСБ
Учительница языка жестов совратила 15-летнюю ученицу и избежала тюрьмы
Московский водитель получил штраф за три секунды  
В Тбилиси потребовали отставки премьера после облав в ночных клубах
Китайский Су-35 прилетел в Россию
Уткин порассуждал о «клинических мудаках» в сборной России
Пугачева пыталась отговорить Самойлову от «Евровидения»
Новости партнеров

Умер один из творцов победы Ельцина на выборах 1996 года

Перейти в «Мою Ленту»
Игорь Бунин

Президент «Центра политических технологий» (ЦПТ) Игорь Бунин скончался на 73-м году жизни, сообщил РИА Новости председатель правления фонда Борис Макаренко.

«Игорь — изобретатель термина "политические технологии"; это пример успеха того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность», — сказал собеседник агентства.

Смерть политтехнолога, по словам Макаренко, была скоропостижной. Церемония прощания намечена на следующую неделю.

Бунин возглавлял «Центр политических технологий» с августа 1993 года, имел две ученые степени — кандидата исторических наук и доктора политических наук. Заведовал кафедрой ЦПТ на факультете социальных наук НИУ ВШЭ.

В октябре прошлого года Бунин был награжден орденом Почетного легиона, церемония вручения состоялась в посольстве Франции в Москве. Выступая с благодарственной речью, политтехнолог упомянул о своей работе с командой Бориса Ельцина в преддверии президентских выборов 1996 года: «План был простой: если в первом туре Борис Ельцин набирает около 30 процентов голосов, объединив весь свой электорат вокруг единой политической программы, то перед президентом открываются серьезные шансы без больших трудностей выиграть второй тур. Все произошло именно так». По словам Бунина, в сотрудничестве с представителями Ельцина он активно использовал свои знания о французской избирательной системе.

Перейти в «Мою Ленту»
Ссылки по теме
Творец победы Ельцина в 1996 году возглавил штаб Собчак
Другие материалы рубрики
Россия00:0611 мая

«Лизнул промежность — сначала чуть горчило»

Он сходил в легальный бордель в Москве. Рука вошла до середины предплечья
13:10Сегодня

В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню

14:33Сегодня

Тамплиеры открестились от ограбления петербургских казаков

10:44Сегодня

Назван возраст самого старого пенсионера России

Россия00:0021 апреля

«Многие пожалели о своем решении»

Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
21:4011 мая

Тамплиеров заподозрили в ограблении петербургских казаков

20:4511 мая

В России захотели сажать за исполнение антироссийских санкций

22:2211 мая

Пассажир московского метро взял на руки росгвардейца и попался

Россия00:0410 мая

«Нарушаем российские законы. Но спасаем своих детей»

России стоит легализовать марихуану. И вот почему
15:5811 мая

Налоговики пополнили подмосковный бюджет на три миллиарда рублей

18:4310 мая

Инструктор-парашютист ценой жизни спас школьницу во время прыжка

16:0311 мая

Бабушки из «Отрядов Путина» сожгли Трампа и пригрозили США ядерной войной

Россия
«Лизнул промежность — сначала чуть горчило»
Он сходил в легальный бордель в Москве. Рука вошла до середины предплечья
В Екатеринбурге опять начали взрывать телебашню
Тамплиеры открестились от ограбления петербургских казаков
Назван возраст самого старого пенсионера России
Тамплиеров заподозрили в ограблении петербургских казаков
Пассажир московского метро взял на руки росгвардейца и попался
Налоговики пополнили подмосковный бюджет на три миллиарда рублей
Все материалы
Мир
Кандидаты от народа
Они заказывают проституток, пьют на работе и ругают приезжих. И это не Россия
Американские ВВС перехватили два российских бомбардировщика
Минобороны рассказало подробности «перехвата» российских Ту-95
Сирийская ракета распугала свадьбу в Израиле
В Японии назвали дату окончания Корейской войны
В США показали «повлиявшую на выборы» российскую рекламу из соцсетей
В НАТО заметили возрождение российской армии
Все материалы
Бывший СССР
Латвийские солдаты во время ежегодных военных ученийБроня крепка
США везут в Прибалтику военных и оружие. На кого его направят?
«Жертва Русского мира»
Он защищал русских на Украине и был убит. Виновные до сих пор не наказаны
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории
На Украине воссоздали планируемый Савченко теракт
В Тбилиси прошли обыски и начались беспорядки
Жителей Туркмении лишат семерок в автомобильных номерах
Савченко лишилась адвокатов и 17 килограммов
Все материалы
Экономика
Деды поднимали
Они делают деньги на патриотизме и скорби. Им не стыдно
Германии предрекли захват газового рынка из-за «Северного потока-2»
Санкции и Путин спутали планы правительства
Австралия ограничит расчеты наличными
Газопровод в обход России запустят в День России
На Украине вычислили хитрость для обхода антироссийских санкций
Названы регионы с самой доступной мобильной связью
Все материалы
Силовые структуры
Черный полковник
Он ловил бандитов и маньяков после войны. С него писали и Жеглова, и Шарапова
«Это не я, это Москва лютует»
Из-за них 36 человек погибли в шахте «Северная». Главный виновник сбежал в Англию
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
«Бессмертный полк» в Москве избавили от террористов
Украинцы поплыли рыбачить и стали уловом ФСБ
Напавшего на ведущую «Эха Москвы» отправили в психбольницу
На жену полковника Захарченко завели дело о подделке доказательств
Все материалы
Наука и техника
Живые и мертвые
Потерянные снимки Великой Отечественной войны. Их не видел никто
Солнце мертвых
Самые мощные ядерные взрывы со всего мира
Хвосты и кресты
Как советская пропаганда унижала фашистов и их союзников
На похороны Стивена Хокинга пригласят путешественников во времени
Китайский Су-35 прилетел в Россию
Второй российский МС-21 впервые полетел
Раскрыты сроки внедрения в России ядерных «Посейдонов»
Все материалы
Спорт
Евгения Медведева«Свободы у нее не было»
Медведева покинула Россию ради канадца. Он поведет ее к золоту Олимпиады
Уткин порассуждал о «клинических мудаках» в сборной России
Емельяненко оценил шансы включения ММА в программу Олимпиады
Тренер «Зенита» променял миллионы евро на работу в Италии
«Никому не нужен этот Кубок дурацкий»
Клуб со дна чемпионата России попал в Лигу Европы. Но его туда не пустят
Украинских болельщиков попросили отказаться от поездки на ЧМ-2018 и болеть дома
«Зенит» согласился отпустить итальянского тренера
Все материалы
Культура
Тревога и сострадание
Что происходило за кадром с легендами советского кино
«Российский феминизм стремится не договориться, а заставить»
Чем плохи авторки и режиссерки
Общество мертвых поэтов
Канны-2018. День 2: Цой и Майк глазами Серебренникова
Обнародованы скандальные обстоятельства смерти актера из «Спящих»
Актер из «Закрытой школы» и «Спящих» умер в 32 года
У звезды сериала «Сладкая жизнь» диагностировали рак
Вокалист группы Frightened Rabbit впал в депрессию, пропал и умер
Все материалы
Интернет и СМИ
Рай для педофилов
Дети научились оголяться и танцевать ради лайков. За ними наблюдают незнакомцы
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
За доллар в час
На Острове свободы есть все, кроме интернета. Виновата Америка
Государственным СМИ дадут дополнительные миллионы рублей
Опасные расширения для Google Chrome заразили десятки тысяч пользователей
Познер поведал о горечи от «декоративного» Совета по правам человека
Фото похожего на пенис щенка признали порнографией и удалили
Все материалы
Ценности
Носи и сохрани
Во что христиане превратили моду
Ничего святого
Что творили звезды на самом безумном балу в мире
Гламурные подонки
Секс-символы эпохи сладких мальчиков, айфонов и глянца
Швейцарцы вернули классические пилотские часы
Часы украсили золотыми рыцарями
Меркель разозлила Карла Лагерфельда
Ким Кардашьян надела старый наряд Бейонсе
Все материалы
Путешествия
Нагнали шика
Богачи, вино, кутеж: репортаж из закрытых чертогов «Формулы-1»
Россияне разгромили турецкий отель в День Победы
Россиянка погибла на экскурсии в Черногории
Стали известны необычные туристические привычки Ким Чен Ына
Пилот раскрыл секреты выживания в авиакатастрофе
Туристов заманят на Эверест едой
Работники психбольницы открыли «Турдом» и пошли в поход
Все материалы
Из жизни
«Тюрьма — место расслабления и комфорта»
Старики мечтают попасть за решетку. Там можно спрятаться от скуки и нищеты
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Русских тут называют боевой нацией»
Россиянин переехал в Китай с тремя детьми и не пожалел
Американка захотела крови возлюбленного и послала ему 65 тысяч сообщений
Семья французов чудом спаслась от стаи гепардов
Гигантский кактус убил отдыхающую пенсионерку
Китаец потратил состояние на уход за шерстью собаки
Все материалы
Ожидания и реальность
Каким мог быть лимузин Путина
Тест-драйв нового Lexus NX
Выясняем, что изменилось в японском кроссовере после рестайлинга
Все факты о внедорожнике Rolls-Royce
Рассекречен самый роскошный «Роллс» для бездорожья
«Камри» на раме?
Длительный тест рамной Toyota Fortuner. Часть 1
Украшенный 360 бриллиантами и часами «Харлей» оценили в 112 миллионов рублей
Вольфганг Порше рассказал о своих самых любимых машинах
Дизайнер «ВАЗа» придумал внешность внедорожника Rolls-Royce
Все материалы
Дотянулись до кармана
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем. В чем подвох?
Капля в море
Россияне скупают жилье в Абхазии. Это опасно, но очень дешево
Зелень для Рамзана
В Грозном сажают не только «Приоры», но и деревья
Москва осталась без дешевых квартир
Рынку ипотеки предрекли скорый обвал
У Волочковой протекла крыша
Жителям Екатеринбурга выставили шокирующие счета за услуги ЖКХ
Все материалы