Израильские ракеты убили 11 иранцев

В результате ударов ВВС Израиля по военным объектам на территории Сирии погибли 27 человек, в том числе 11 граждан Ирана. Об этом в субботу, 12 мая, сообщается на сайте Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

Как отмечается в сообщении организации, среди жертв израильской атаки также числятся шесть сирийских военных, включая трех офицеров.

Ранее в генеральном командовании сирийской армии сообщали, что в результате ракетного удара Израиля погибли три человека, еще двое получили ранения. Также отмечалось, что были уничтожены радиолокационная станция и склад с боеприпасами.

Израильские военные ночью 10 мая атаковали военные объекты иранских сил на территории Сирии. По заявлениям Израиля, это стало ответом на обстрел его позиций на Голанских высотах из реактивных систем залпового огня.

Как уточняли в Минобороны России, налет, в котором были задействованы истребители F-15 и F-16, длился два часа. За это время израильтяне запустили 60 авиационных ракет, а также 10 тактических класса «земля-земля». Атаке подверглись различные районы Сирии, в которых дислоцированы иранские силовики и средства сирийской противовоздушной обороны.

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