В Москве нашли привязанные друг к другу тела подростков

Из окна высотки на Истринской улице в Москве выпали юноша и девушка, им было по 17 лет, сообщает РЕН ТВ.

Они скончались на месте от полученных травм. Информацию об обнаружении тел, по данным телеканала, подтвердили в столичном главке МВД.

Со слов очевидцев, подростки были либо прикованы друг к другу наручниками, либо чем-то связаны, предположительно, веревкой. О том, что найденные тела были привязаны друг к другу, сообщает и агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также РЕН ТВ сообщает, что на месте инцидента найдена прощальная записка, в которой говорится, что пара просит похоронить их вместе.

В феврале сообщалось о двух несовершеннолетних сестрах из Ижевска, которые покончили с собой. Одной девочке было 12 лет, другой — 15, их тела нашли около одного из высотных домов. Одна из них перед смертью оставила на своей странице в Instagram сообщение, в котором опубликовала последние фото и видео с сестрой и попросила простить за боль, причиненную близким.

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