Две сестры сняли прощальное видео и покончили с собой

Правоохранительные органы выясняют причины и обстоятельства гибели двух девочек-подростков, чьи тела были найдены 19 февраля около одного из высотных домов в Ижевске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уполномоченного при главе Удмуртии по правам ребенка Ольгу Авдееву.

По ее данным, одной девочке было 12 лет, другой — 15. В ближайшее время знакомых погибших опросят следователи, добавила Авдеева.

По предварительной информации, погибшие были сводными сестрами. Одна из них перед смертью оставила на своей странице в Instagram сообщение, в котором опубликовала последние фото и видео с сестрой и попросила простить за боль, причиненную близким. В комментариях пользователи возмутились тем, что никто из друзей не заметил суицидальных намерений девушек.

В октябре прошлого года сообщалось, что за последние 30 лет в мире значительно возросло количество суицида среди детей и подростков, однако в России это происходит чаще: 11,5 случаев на сто тысяч смертей по России, при том, что в целом в мире — 7,4 случая.