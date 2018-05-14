Девушки нашли новый способ загорать без одежды

В преддверии пляжного сезона девушки изобрели новый способ загара топлес: они будут использовать боди-арт, чтобы не надевать верхнюю часть купальника. Об этом сообщает The Sun.

Идея стала трендом в Instagram после того, как популярный аккаунт @gogetglitter опубликовал фотографии моделей, чьи тела были покрыты слоем краски и блесток в форме слитных купальных костюмов и бикини.

Некоторые подписчики аккаунта поддержали «блестящие купальники», называя их «яркими» и «прикольными». Другие возмутились откровенностью наряда: «Как можно вот так просто ходить голышом», — комментировали они один из постов.

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Ранее, в мае, у любительниц вечеринок появился похожий тренд: девушки начали украшать интимные части тела рисунками фруктов, полностью покрытых блестками. Тенденцию заметили на музыкальном фестивале Coachella, который проходил в середине апреля в Калифорнии, США. Многие участницы карнавала расписали грудь и ягодицы блестящими изображениями авокадо, ананасов персиков и других плодов.

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