Длинные рога на нижнем белье озолотили британку

Швея из Великобритании начала создавать женское нижнее белье с животными и мистическими персонажами, и ее хобби переросло в прибыльный бизнес. Об этом сообщает The Sun.

43-летняя Никола Томпсон выпустила линейку трусов и топов ручной работы в белых и розовых тонах. Сзади на трусах изображена морда единорога с 15-сантиметровым рогом, торчащим из центра и покрытым блестками. Такой же рог и рисунок располагаются спереди на топе.

Компания Knickerocker, основанная Томпсон, также выпускает белье с пандами, лисицами и другими животными. Производство оказалось настолько успешным, что на вырученные средства британка смогла купить себе дом.

«Мне хотелось сломать шаблоны и заново изобрести женское нижнее белье, я хотела сделать что-то совершенно новое», — поделилась женщина. По ее словам, комплекты пользуется большим спросом у танцовщиц и у тех, кто хочет сделать своей половинке неординарный подарок.

Эксклюзивные трусы стоимостью 46 долларов и топ за 77 долларов доступны в магазине Томпсон, а также в ее Instagram.

К настоящему моменту швея продала около 10 тысяч изделий ручной работы.

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