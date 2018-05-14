Детская математическая задача поставила интернет в тупик

Пользователи популярного британского форума для родителей Mumsnet не смогли решить задачу, предназначенную для учеников начальной школы. Пример опубликовала пользователь под ником lucysmam.

Женщина попросила остальных посетителей сайта помочь с решением примера, с которым она не смогла справиться самостоятельно.

«На побережье три маяка. Первый светит в течение трех секунд, затем он отключается на три секунды. Второй светится четыре секунды и выключается на четыре секунды. Третий светит в течение пяти секунд, затем он выключается на пять секунд. Когда в первый раз все три маяка будут одновременно отключены и когда они одновременно загорятся?» — таковы условия задачи. Женщина нашла ее в учебнике для восьмилетних детей.

Вопрос показался пользователям настолько сложным, что многие родители остались в недоумении. Некоторые не смогли даже предположить, как решается эта задача. «Это нелепый вопрос, и я здесь только для того, чтобы узнать ответ», — заявил один из посетителей.

В итоге пользователи начали рисовать графики и создавать формулы, чтобы найти правильный ответ. По мнению большинства технарей, все маяки будут выключены в шесть секунд, а включены одновременно через 120 секунд. Однако решений оказалось несколько, поэтому посетители форума так и не пришли к единому мнению.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!