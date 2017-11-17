В сети ошалели от «самого сложного в мире» теста на IQ

В сети набирает популярность тест, озаглавленный как «Эти 10 вопросов свели интернет с ума». На него обратило внимание издание The Independent.

Создатель викторины Терри Штайн (Terry Stein) собрал 10 задач, в которых либо нужно проявить смекалку либо математические способности. Все они составлены по примеру классических тестов на измерение коэффициента интеллекта.

Автор, вероятно, задумал подшутить над пользователями, которые решились пройти тест, и в большинстве случаев, вне зависимости от числа правильных ответов выдал ответ «10 из 10, это гениально».

Из-за подобных результатов юзеры начали массово делиться публикацией и хвастаться своим уровнем интеллекта. При попытке пройти тест повторно и специально выставить неверные ответы система выдает менее блистательный результат «7 из 10».

В комментариях в материалу издания десятки пользователей начали доказывать, что они действительно обладают феноменальными интеллектуальными способностями. При этом авторы новости решили не уточнять, что тест в действительности не может показать реального положения дел.