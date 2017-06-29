Facebook предпочел белых мужчин чернокожим детям и женщинам-водителям

Журналисты ProPublica раскрыли позицию администрации Facebook в отношении модерации и цензуры. Расследование на основе присланных сотрудниками соцсети документов было опубликовано на сайте издания.

Цензоры Facebook удаляют оскорбления и призывы к насилию, только когда они направлены в адрес определенных «защищенных групп». Критерием становятся раса, пол, ориентация, религиозная и гендерная принадлежность.

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Так, во внутреннем тесте для сотрудников Facebook правильным ответом на вопрос «Какие из представленных подгрупп мы защищаем?» будет «белые мужчины», а не «чернокожие дети» или «женщины-водители», поскольку, по мнению администрации соцсети, ненависть по отношению к белым мужчинам — это оскорбление целого класса, а не небольшой подгруппы. Именно поэтому оскорбления в адрес группы «радикальные мусульмане» попросту игнорируются.

Facebook использует такие правила, чтобы научить своих цензоров принимать верные решения по удалению или одобрению спорных высказываний и постов в соцсети.

В конце мая британская газета The Guardian опубликовала закрытые документы, которыми руководствуются модераторы Facebook при блокировке порнографии, сцен насилия и прочего чувствительного контента. Выяснилось, что фразы в стиле «Пни человека с рыжими волосами» или «Давай изобьем толстых детей» допустимы к публикации в соцсети. При этом фраза «Застрелите Трампа» недопустима и трактуется как призыв к действию.