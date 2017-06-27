Число пользователей Facebook достигло двух миллиардов

Число пользователей социальной сети Facebook возросло до двух миллиардов. Об этом на своей странице в сети объявил основатель Facebook Марк Цукерберг.

«По состоянию на сегодняшнее утро сообщество Facebook официально насчитывает два миллиарда человек!» — написал он.

«Мы делаем прогресс, соединяя мир. Для меня большая честь быть в этом путешествии с вами», — добавил Цукерберг.

26 июня сообщалось, что Facebook вступила в переговоры с голливудскими киностудиями и агентствами по поводу создания оригинального контента. Компания планирует запустить производство собственных телешоу к концу лета. Отмечалось, что переговоры идут с такими агентствами, как Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners.