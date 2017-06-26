Facebook начнет снимать сериалы

Социальная сеть Facebook вступила в переговоры с голливудскими киностудиями и агентствами по поводу создания оригинального контента. Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Компания планирует запустить производство собственных телешоу к концу лета.

Отмечается, что переговоры идут с такими агентствами, как Creative Artists Agency, United Talent Agency, William Morris Endeavor и International Creative Management Partners.

По словам источников, знакомых с ситуацией, во время переговоров представители социальной сети выразили готовность предоставить бюджеты в размере трех миллионов долларов за эпизод. Как уточняет издание, приблизительно такие расходы бывают у качественных шоу кабельного телевидения.

Также компания заинтересована в производстве малоформатного контента длительностью до 10 минут, предположительно без сценария, которые бы появлялись в ленте новостей пользователей. Поставками такого наполнения для соцсети займутся BuzzFeed, ATTN и Refinery 29.