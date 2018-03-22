В сети поразились математическому гению на телешоу

Британский Channel 4 предложил зрителям, считающим себя математически одаренными, посмотреть старый эпизод интеллектуального шоу «Обратный отсчет» (Countdown), участник которого поразил судей способностью нетривиально решить задачу. Фрагмент Channel 4 опубликовал в своем Twitter.

Канал назвал ролик «Самый неожиданный момент "Обратного отсчета"». По условиям конкурса, участники должны были задействовать числа 3, 6, 25, 50, 75 и 100, чтобы получить число 952. Конкурсанту Джеймсу Мартину удалось это сделать за 30 секунд. У ведущей шоу комбинации, которые выбирал Мартин, вызывали приступы смеха, однако в итоге все сошлось.

@Channel4 / Twitter

Сначала Мартин сложил 100 и 6, полученный результат умножил на 3, получив 318. Затем 318 он умножил на 75 и из результата вычел 50. Далее 23,8 тысячи Мартин разделил на 25, в итоге получив искомое 952. Его сопернику не удалось добиться необходимого результата: с помощью заданных условий он смог приблизиться только к 953-м.

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«Это невероятно», — пишут в комментариях под видео подписчики. «Казалось, он просто выдумывал на ходу», — изумляется публика.

Мартина сравнили с героем сериала «Теория Большого взрыва» Шелдоном Купером, который мог производить в уме сложные математические подсчеты.

«Ботааааан!»

Впрочем, некоторые засомневались в том, что проделанная Мартином работа так уж сложна. Один из микроблогеров пишет, что любой желающий может потренироваться и освоить технику решения за час. «Мой 11-летний ребенок получил 952.3333 за минуту. Неплохо, на мой взгляд!» — хвастается Мэтью Борн (Matthew Bourne).

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