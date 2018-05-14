Акула укусила поймавшего ее рыбака

Видео: Devon Live

Акула, попавшая в сети британского рыболовецкого судна, укусила одного из рыбаков. Об этом сообщает издание Devon Live.

Инцидент произошел 13 мая, траулер Govenek of Ladram работал в 200 километрах от мыса Лендс Энд на юго-западе Великобритании. Вместе с другой рыбой на палубе оказалась атлантическая сельдевая акула, которая случайно попала в сеть. Когда рыбаки пытались ее освободить, хищная рыба схватила одного из них за ногу.

Моряки обеззаразили и перевязали рану, а затем связались по радио с береговой охраной и сообщили о происшествии. После этого из города Ньюки в Корнуолле к кораблю выслали вертолет со спасателями. Прибывший парамедик осмотрел пострадавшего, затем обоих подняли на вертолет при помощи лебедки. Рыбак находится в больнице.

Атлантические сельдевые акулы достигают трех метров в длину. Считаются опасными для людей, однако в Международном списке нападений акул на человека зарегистрированы только две атаки.

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