Пентагон показал развертывание «Гремлинов»

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США опубликовало в YouTube ролик, в котором подробно показано развертывание в рамках программы Gremlins небольших летательных аппаратов. На видео обратило внимание The War Zone.

Как отмечает управление, каждый дрон, создаваемый в рамках Gremlins, рассчитан на примерно 20 полетов, техническое обслуживание между которыми займет до суток. В качестве перевозчика беспилотников используется военно-транспортный самолет C-130 Hercules, но также рассматривается интегрирование в систему истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

Контракт на создание летательных дронов в рамках Gremlins получила компания Dynetics, в настоящее время проводящая работы третьей (заключительной) фазы программы. Завершить разработку планируется к концу 2019 года.

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Впервые видео испытаний Gremlins появилось в апреле 2018 года. Программа Gremlins предусматривает создание системы запуска и управления работой роя небольших и дешевых многоразовых беспилотников. Для противодействия таким дронам в России создаются, в частности, многофункциональные комплексы «Пищаль», «Таран» и «Сапсан».

Первым примером использования роя дронов в военных действиях стало нападение на российские позиции в Сирии. В ночь на 6 января авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, где дислоцируются российские военные, атаковали 13 беспилотников. Минобороны России заявило, что семь дронов удалось уничтожить ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С1», остальные летательные аппараты обезврежены радиоэлектронными методами.

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