Первый визит узбекского президента в США принесет стране 8,5 миллиардов долларов

Во вторник, 15 мая начинается первый официальный визит нового президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в США. Об этом сообщает ТАСС.

По словам председателя американо-узбекской торговой палаты Кэролин Лэмм, только в сфере торговли и инвестиций стоимость подписанных контрактов составит 4 миллиарда долларов. А вместе с проектами в области энергетики и военно-технического сотрудничества — 8,5 миллиарда долларов.

Наибольший взаимный интерес вызывает развитие нефтегазовой отрасли и цветной металлургии. В частности, речь идет о приглашении Chevron и Exxon Mobil к геологоразведке и добыче полезных ископаемых. Эти компании уже давно работают в соседнем Казахстане. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов пытался привлечь американские компании в страну, однако его переговоры не увенчались успехом.

Помимо разведки и добычи природных ресурсов, Узбекистан планирует пригласить компанию General Electric к участию в реконструкции электростанций.

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В ходе визита, Мирзиеев лично посетит Пентагон и обсудит с военными чиновниками поставки средств связи, зенитно-ракетных комплексов, беспилотников и экипировки.

США, в свою очередь, заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры региона, чтобы улучшит снабжение группировки американских войск в Афганистане. Железнодорожную ветку Хайратон — Мазари-Шариф предполагается продлить до Герата.

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