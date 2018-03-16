Узбекистан поделился культурным наследием

На международном медиафоруме в Ташкенте определили список литературных произведений, которые планируется издавать в рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» в 2018 году. Об этом говорится в релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 16 марта.

Всего в этом году издадут 20 новых книг-альбомов о культурных ценностях Узбекистана, находящихся в собраниях музеев Великобритании, Германии, России, США, Турции, Чехии, Франции, Японии.

В их числе — факсимильные копии прижизненных рукописей Алишера Навои, хранящихся в Британской, Российской и Французкой библиотеках, сборника «Зафарнаме» с миниатюрами побед полководца средневековья Амира Тимура, рукописи испанского посла Руи Гонсалеса Клавихо о путешествии ко двору Темура.

«Проводимая в Узбекистане президентом страны Шавкатом Мирзиеёвым работа по сохранению и популяризации культурного наследия масштабна и беспрецедентна. Созданные условия, а также консолидация государственных, общественных организаций и социально ответственного бизнеса, позволяют реализовывать единственный в мире проект подобного рода, который, несомненно, служит не только научным материалом для ученых, но и является своеобразной духовной пищей для молодого поколения», — отметил руководитель проекта Фирдавс Абдухаликов.

Первая часть книг из новой серии будет презентована на конгрессе, который состоится в Санкт-Петербурге в июне при участии 300 мировых ученых. Он пройдет при поддержке нефтесервисной компании ERIELL GROUP. Также на время конгресса в петербургских музеях откроются экспозиции, посвященные культурному наследию Узбекистана.

В рамках проекта «Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира» уже было снято 16 фильмов о культурных артефактах Узбекистана, хранящихся в музеях мира, а также выпущено 10 томов книг-альбомов. Эти книги на медиафоруме передали представителям ведущих национальных и мировых библиотек.

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