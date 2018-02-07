Туристам в Узбекистане разрешили кое-что снимать

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по развитию въездного туризма», предусматривающее снятие ограничений для туристов на фото- и видеосъемку в стране. Об этом в среду, 7 февраля, сообщает информационное агентство «Фергана».

Ранее туристы, фотографировавшие здания и общественные места, часто сталкивались с противодействием милиции. Представители органов охраны правопорядка заставляли путешественников удалять фотографии и видеозаписи с устройств, а в некоторых случаях и задерживали приезжих для допроса.

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Как гласит пункт 9 постановления, «фото- и видеосъемка туристами общественных мест, зданий и сооружений, за исключением объектов, перечень которых утверждается законодательством и на которых установлены соответствующие указатели о запрете всех видов съемок, осуществляется без каких-либо ограничений». Перечень запретных для съемки объектов пока не обнародован. Ранее сотрудники милиции ссылались на секретность такого списка.

В 2017 году МВД Узбекистана на запрос представителей СМИ относительно допустимости фото- и видеосъемки дало следующие разъяснения: «Для проведения фото- и видеосъемки в личных целях для семейного просмотра никаких ограничений не существует. Но для фото- и видеосъемки с целью выставления снятого материала на общественное обозрение рекомендуется получить разрешение соответствующих компетентных организаций и хокимиятов (местных властей)».

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